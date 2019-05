PO: PiS realizuje program "Pedofilia Plus"

- Jesteśmy świadkami chyba największego skandalu legislacyjnego w III Rzeczpospolitej - stwierdził w czwartek na konferencji prasowej rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec. Według niego zeszłotygodniowa nowelizacja Kodeksu karnego autorstwa PiS "wprowadziła amnestię dla osób, które zostały skazane za przestępstwa pedofilskie".



- (Ta nowelizacja) okazała się realizacją programu "Pedofilia Plus" - stwierdził w ostrych słowach rzecznik Platformy. Grabiec dodał, że proponowana zmiana prawa przez koalicję rządzącą "może doprowadzić nie tylko do tego, że w przyszłości nie będą karane niektóre zachowania pedofilskie, ale również, że część groźnych przestępców - skazanych, albo takich, wobec których toczą się postępowania sądowe - może uniknąć odpowiedzialności, może uniknąć kary"

W opinii Instytutu taka zmiana prawa może skutkować "zniesieniem karalności czynu polegającego na doprowadzeniu małoletniego do lat 15 do obcowania płciowego, a więc zawęża odpowiedzialność za przestępstwa pedofilskie względem aktualnego stanu prawnego" oraz "ogranicza możliwość stosowania środków zabezpieczających wobec sprawców przestępstw seksualnych przeciwko małoletnim".

Opinia krakowskiego Instytutu ma zostać przekazana do Senatu - poinformował Borys Budka (wiceszef Platformy Obywatelskiej). W czwartek zbiera się senacka komisja rozpatrująca zmiany w Kodeksie karny, dzień później debatować nad nią będą wszyscy senatorowie. Według Budki ekspertyza jest "druzgocąca" dla parlamentarnej większości. - Najwybitniejsi eksperci, pokazują, że ta nowelizacja, ten bubel prawny, może doprowadzić do umorzenia setek postępowań, może doprowadzić do wypuszczenia z więzień osób już skazanych - dodał były minister sprawiedliwości.