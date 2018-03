Po Europie będą jeździć tiry z napisem "Szanujcie nas". Polska akcja podbija Internet

Najpierw emocjonalny spot, teraz tiry z wymownym napisem. Ruszyła akcja #RespectUs. Jej celem jest - jak podkreślają pomysłodawcy - walka o dobre imię Polski.

Jak czytamy na stronie internetowej akcji, "#RespectUs to oddolna inicjatywa młodych Polaków, którzy nie chcą żyć w kłamstwie. Głównym celem kampanii jest wyrażenie sprzeciwu wobec zakłamywania historii, oraz ukazywania Polski i Polaków jako kata w czasie II Wojny Światowej".

Jednym z organiztorów kampanii jest Marek Miśko, który do tej pory był kojarzony jako dyrektor generalny Związku Polski Przemysłu Futrzarskiego. Podczas protestu hodowców Miśko występował w ich obronie. Co więcej, pomysłodawca akcji #RespectUs wywodzi się z Młodzieży Wszechpolskiej.

- Wyprodukowaliśmy też tablice rejestracyjne. Mamy ich 5 tysięcy – dokładnie takiej wielkości, jak kierowcy tirów mają ze swoimi imionami za szybą. My zrobiliśmy z napisem "Respect Us". Kolejnym etapem kampanii będzie rozdawanie tablic polskim kierowcom na przejściach granicznych z Niemcami. Planujemy zacząć to na początku przyszłego tygodnia - zapowiedział Miśko w rozmowie z portalem NaTemat.pl.