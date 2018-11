"Po decyzji Hanki w rządzie wszyscy byli happy. Miał być szach-mat, wyszedł prezent dla PiS"

W Sejmie żartują, że Hanna Gronkiewicz-Waltz - podejmując najbardziej kontrowersyjną decyzję w historii swoich 12-letnich rządów - zrobiła "ustawkę" z rządem. - Jej decyzja o zakazaniu Marszu Niepodległości okazała się wystawieniem piłeczki PiS-owi. W rządzie i Pałacu po decyzji Hanki wszyscy byli happy - twierdzi jeden z naszych rozmówców.

Opowiada polityk opozycji: - Zadziwiająca koincydencja czasowa. Mieliśmy informacje od wiewórek z PiS, że rząd z prezydentem coś planują, że mają coś ogłosić, coś na wzór państwowych obchodów w postaci jakiegoś alternatywnego marszu. Mieli to ogłosić jeszcze zanim HGW poinformowała o decyzji zablokowania Marszu Niepodległości. Z jakichś nieznanych powodów tego nie zrobili, jakby wiedzieli, że HGW wyda decyzję o blokadzie marszu. Jakby czekali. No i stało się: HGW marszu zakazała, a chwilę później Duda z Morawieckim ogłaszają wspólny marsz i kreują się na gospodarzy godzących wszystkich. Rozegrali to doskonale.

HGW na tarczy

Polityk opozycji: - Wygląda na to, że Hanka zrobiła to pod wpływem emocji. Chciała zrobić na złość rządowi, tupnąć nogą, bo się po prostu zwyczajnie w życiu wkurzyła. PiS myślało, że zwali na nią odpowiedzialność za zadymy na Marszu. Przecież Brudziński, Morawiecki, Błaszczak mówili wprost: na tym Marszu nie będzie bezpiecznie, a policja może sobie nie dać rady, dlatego w nim nie idziemy. No to Hanka pomyślała, że "o, nie, to bawcie się w to sami".