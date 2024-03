Po Czechach czas na Słowację. Polskie e‑sklepy zyskały kolejny cenny rynek eksportowy

Jak wynika z danych Eurostatu, w 2022 r. Słowacja była 61. największą gospodarką świata – z PKB nominalnym, które wyniosło 127,53 mld USD. Polska – obok Niemiec i Czech – należy do jej największych partnerów handlowych. Według danych GUS polsko-słowackie obroty w 2022 r. wyniosły niemal 15,6 mln euro, co stanowiło wzrost o 21 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Wartość polskiego eksportu wyniosła 9,9 mln EUR (+34 proc. rok do roku), a importu – 5,6 mln EUR (+4 proc.).

Na Słowacji od co najmniej dekady prężnie rozwija się także handel elektroniczny. Szacuje się, że w kraju, który zamieszkuje niespełna 5,5 mln ludzi, aż 85 proc. populacji ma stały dostęp do internetu, a ponad 4 mln regularnie robi zakupy online.

Słowacy w sieci kupują przede wszystkim odzież, obuwie, kosmetyki oraz elektronikę. Jak pokazuje badanie przygotowane przez Perfect Crowd, tamtejsi konsumenci wybierają sieć z uwagi na korzystniejsze niż w sklepach stacjonarnych oferty. Szukając określonego produktu, zwracają uwagę głównie na jego cenę, koszt wysyłki, dostępność bezpłatnej dostawy oraz specjalne promocje.

Allegro debiutuje na Słowacji

Jednocześnie przeprowadzone w ostatnich latach wśród miejscowych konsumentów badania wskazują, że Słowacy nie są do końca zadowoleni z oferty rodzimych e-sklepów i są otwarci na zagranicznych sprzedawców. To ogromna szansa dla polskich firm działających w sektorze e-commerce.

© materiały partnera

Niespełna rok po ekspansji na czeski rynek największa platforma zakupowa w Polsce i jedna z największych w Europie uruchomiła słowacką wersję swojego serwisu – allegro.sk. Allegro – podobnie jak w przypadku rozpoczęcia sprzedaży w Czechach – debiut platformy na słowackim rynku poprzedziło poznaniem zwyczajów zakupowych miejscowych konsumentów.

- Jak wynika ze zrealizowanego przez nas badania, blisko połowa pytanych wykazała się wspomaganą znajomością marki Allegro. To obiecujący punkt wyjścia z naszą ofertą na rynek, na którym 77 proc. badanych już korzystało z zakupów w modelu marketplace. Co więcej, ankietowani deklarują otwartość na poznanie i przetestowanie Allegro: 82 proc. zamierza odwiedzić domenę, a 79 proc. jest zainteresowanych zakupami na platformie – mówi Matthias Frechen, Chief Commercial Officer, Allegro.

100 mln ofert na początek

Allegro zaczyna na Słowacji z wysokiego C. Konsumenci już na początku zyskują dostęp do 100 mln ofert. To 10 razy więcej niż w jakimkolwiek innym e-sklepie działającym w tym kraju. Według danych z końca lutego spośród 140 tys. najlepiej sprzedających się produktów na Allegro aż 87 proc. było tańszych lub miało taką samą cenę jak w 69 popularnych słowackich sklepach internetowych.

Lokalni użytkownicy Allegro od początku mogą też korzystać ze sprawdzonych rozwiązań, które zdobyły uznanie klientów w Polsce i Czechach. Mowa tu m.in. o Gwarancji Najniższej Ceny, bezpiecznych transakcjach z Allegro Protect (programem ochrony kupujących, który umożliwia odzyskanie środków w ciągu 48 godz. od momentu zgłoszenia, jeśli produkt jest niezgodny z zamówieniem), specjalnych akcjach promocyjnych oraz nielimitowanych dostawach i darmowych zwrotach z usługą Allegro Smart!.

Pełne wsparcie dla polskich sprzedawców

Otwarcie Allegro na kolejny zagraniczny rynek, to jeszcze większe możliwości dla polskich sprzedawców na dotarcie do nowej grupy konsumentów, a co za tym idzie – zysk. Niedawny raport przygotowany przez Izbę Gospodarki Elektronicznej wskazuje, że sprzedaż w modelu cross-border staje się w Polsce coraz bardziej popularna. Aż 60 proc. właścicieli e-sklepów zadeklarowało, że poza działalnością e-commerce w rodzimym kraju prowadzi również sprzedaż transgraniczną.

Allegro wchodzi na rynek słowacki © materiały partnera | Allegro

- Wnioski z raportu potwierdzają nasze własne spostrzeżenia. Polscy przedsiębiorcy chętnie poszukują nowych klientów za granicą. Dlatego też jako Allegro pragniemy ułatwić im wyjście z ofertą na nowe rynki. Odpowiadamy na wyzwania najczęściej wskazywane przez sprzedających, zapewniając im narzędzia niezbędne do handlu w modelu cross-border – zaznacza Matthias Frechen.

Na jakie wsparcie mogą liczyć polskie firmy, które zamierzają oferować swoje produkty na Słowacji? Podobnie jak w Czechach allegro.sk działa w oparciu o zasadę "wystawiaj raz, sprzedawaj wszędzie", dzięki czemu zarejestrowani sprzedawcy mogą łatwo zarządzać swoimi ofertami na różnych domenach z dobrze znanego sobie panelu.

Polskie e-sklepy, które wchodzą na słowacki rynek, mogą też skorzystać z dobrze znanych rozwiązań, m.in. międzynarodowej wysyłki z Allegro Smart! oraz oferty w ramach "Wysyłam z Allegro". Dostawy z Polski do Słowacji będą realizowane przez zaufanych partnerów: Packetę, DHL i DPD.

Dodatkowo rodzimi sprzedawcy mogą dołączyć do usługi One Fulfillment by Allegro, która obejmuje magazynowanie produktów, pakowanie, obsługę zapytań klientów i zwroty, a także szybką i wygodną dostawę. Jak podkreśla Allegro, wszystko to ma pomóc zapewnić słowackim klientom najlepsze doświadczenia zakupowe.

Wszystkie informacje na temat tego, jak rozpocząć sprzedaż na Słowacji, można znaleźć na stronie Allegro.

Płatna współpraca z Allegro