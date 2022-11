PO chce śledztwa po wycieku maila premiera ws. Ziobry

Morawiecki chce sprawdzenia finansów Solidarnej Polski

Jednym z wątków jest kwestia finansów partii ministra sprawiedliwości. Premier kreśli wizję rozliczenia Zbigniewa Ziobry w tym zakresie. "Trzeba też ostro wziąć się za finanse Sol-Pol" - pisze Morawiecki i dodaje, że "choćby po to, by część jego posłów była gotowa popierać nas w głosowaniach / przystąpić do PiS - nawet jeśli ze strachu".