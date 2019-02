Pluskwy na komisariacie w Lipnie. Do pracy nie przyszło 25 osób

Kolejne problemy na Komendzie Powiatowej Policji w Lipnie. Funkcjonariusze proszą o urlop okolicznościowy i przechodzą na zwolnienia lekarskie. Walka z insektami trwa od października.

Problem z insektami na komendzie w Lipnie (woj. kujawsko-pomorskie) zatacza coraz szersze kręgi. Rozpoczęta w piątek dezynsekcja nie przyniosła skutku. Za kilka tygodni planowane jest kolejne tępienie szkodników , które uprzykrzają pracę funkcjonariuszy od października. Część policjantów pluskwy przeniosła do domu. Łącznie przeprowadzono już 10 dezynsekcji. Koszt ostatniej wyniósł 10 tys. zł.

Jak podaje rmf24.pl w środę do pracy nie przyszło 25 osób, w tym cały Wydział Ruchu Drogowego. 10 funkcjonariuszy poprosiło o urlopy okolicznościowe, reszta przedstawiła zwolnienia lekarskie. Policja zapewnia, że mimo braków kadrowych pracuje normalnie. Do pracy zostali skierowani mundurowi z innych wydziałów i ościennych jednostek. Na komisariacie w Lipnie łącznie pracuje ok. 130 osób.