Płonie skład paliwa w Jejsku. "Może ktoś rzucił niedopałek"

"Widocznie ktoś rzucił peta. Przypomnę tylko, że Jejsk to to samo miasto, przez które zamierzano dostarczać amunicję do portu w Mariupolu" - napisał na telegramie Petro Andruszczenko, doradca mera okupowanego ukraińskiego portu. Zaznaczył, że w mieście znajduje się także lotniczy terminal przeładunkowy.