Płonie jedna z największych elektrowni w Ukrainie. "Barbarzyńska wojna Putina"

- Widać, że mamy do czynienia z nową falą ataków rosyjskich, nietypową, bo po zakończeniu sezonu grzewczego. Może być kilka powodów tych ataków. Po pierwsze, słabnie obrona przeciwlotnicza Ukrainy - skoro się da, to Rosjanie strzelają. Po drugie, może być to element wojny na wyniszczenie, demobilizację, odstraszającą kapitał zachodni, wypłaszający Ukraińców, którzy jeszcze są na terenie kraju. Działania te mają spowodować utratę perspektywy normalnego życia - wylicza.