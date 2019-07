Płażyński komentuje kontrowersyjną okładkę "Sieci". "To dla mnie bolesne"

"Czy Gdańsk chce do Niemiec?" - zastanawia się autor najnowszej okładki tygodnika "Sieci". Przewodniczący gdańskiego klubu radnych PiS Kacper Płażyński twierdzi, że publikacja prawicowego tygodnika jest dla niego "bolesna", ale uzasadniona.

- Ta okładka jest dla mnie, gdańszczanina, bolesna. Ale o bardzo dziwnych zachowaniach władz miasta trzeba wreszcie głośno rozmawiać, nawet, jeśli ta rozmowa ma być trudna. Oczywiście mieszkańcy Gdańska nie chcą odłączenia miasta od Polski. 99 proc mieszkańców to Polacy kochający ojczyznę. Tym bardziej może dziwić polityka prowadzona od lat przez włodarzy Gdańska - mówi w wywiadzie dla wPolityce.pl.

Płażyński podkreśla, że władze miasta od czasów prezydenta Pawła Adamowicza odwołują się do tradycji Wolnego Miasta Gdańska. Radny PiS skrytykował również stworzenie pomniku Guentera Grassa w Gdańsku. Płażyński przypomniał, że pisarz był "SS-manem i członkiem NSDAP". Politykowi nie odpowiada również konfrontacyjne podejście miejskiego ratusza do władz krajowych.

- Niestety od wygranych przez PiS wyborów w 2015 roku elity polityczne Gdańska przyjęły sobie za swoisty obowiązek walczyć z demokratycznie wybranymi polskimi władzami. To nie służy ani Rzeczypospolitej, ani Gdańskowi. To tym bardziej groźne i niepotrzebne, że przy okazji konfliktu próbuje się zmieniać historię. Nie tylko ja zauważam przecież, że mamy coraz więcej wypowiedzi, w których relatywizuje się historię, ucieka od słowa Niemcy i prostego stwierdzenia, że to Niemcy wywołały II wojnę światową - twierdzi.