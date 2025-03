Płatności online dla sklepów Shopify – dwie nowe aplikacje od PayU

Dwa nowe rozwiązania to wtyczka "Shopify PayU GPO", w ramach której metody płatności udostępniane są na stronie operatora płatności, oraz wtyczka "Shopify PayU GPO BLIK" umożliwiająca przedstawienie płatności BLIK-iem bezpośrednio na stronie realizacji zamówienia (checkoutu) w sklepie internetowym zbudowanym na Shopify. Z perspektywy optymalizacji konwersji sprzedaży w e-commerce jest to unikalne i rewolucyjne rozwiązanie na rynku.

Obok głównej wtyczki bramki płatności, PayU oferuje również wtyczkę "BLIK". Jest to przełomowe rozwiązanie dla wszystkich graczy polskiego rynku e-commerce, którzy rozwijają swoje sklepy na platformie Shopify. Wtyczka "BLIK" stworzona przez PayU umożliwia płatności BLIK-iem bezpośrednio na stronie potwierdzenia zamówienia w sklepie, a weryfikacja płatności odbywa się natychmiast na stronie płatności BLIK – bez potrzeby przekierowania do dostawcy płatności.

– Nasza wtyczka BLIK dla Shopify to duży krok naprzód dla firm sprzedających online w Polsce, gdzie BLIK jest najpopularniejszą alternatywną metodą płatności – mówi Daniel Blumczyński, członek zarządu PayU S.A. – Do tej pory kupujący musieli opuszczać sklep, aby zapłacić BLIK-iem na stronie dostawcy płatności. Dzięki wtyczce od PayU sprzedawcy mogą dodać BLIKa jako osobną opcję płatności bezpośrednio w swoim sklepie Shopify. To znacznie upraszcza i przyspiesza proces zakupowy, co poprawia ogólną wygodę klientów i zwiększa sprzedaż – dodaje.