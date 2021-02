Platforma z Jarosławem Kaczyńskim. Tak prezesa PiS widzą w Niemczech?

Z powodu koronawirusa w Niemczech odwołano karnawałowe parady, które tradycyjnie odbywały się w tzw. różany poniedziałek (niem. Rosenmontag - przyp. red.). To święto wypada zazwyczaj w ostatni poniedziałek karnawału przed Środą Popielcową.

Niemcy. Platforma z Jarosławem Kaczyńskim na paradzie

Na platformie pokazano lidera Prawa i Sprawiedliwości, który krzyżem wbija kołek w serce drugiej postaci. Jest to personifikacja prawa aborcyjnego.

Co roku w Düsseldorfie w Niemczech z okazji różanego poniedziałku maszerują tłumy. Towarzyszą im platformy, które komentują bieżące wydarzenia polityczne. Figura przedstawiająca Jarosława Kaczyńskiego nie pojawiła się tam pierwszy raz.

Wcześniej Polska była przedstawiona jako kobieta pobita, zrozpaczona i przygnieciona butem Jarosława Kaczyńskiego. Był on ubrany w mundur generała. Miał na sobie ciemne okulary. Było to nawiązanie do generała Wojciecha Jaruzelskiego.