Platforma wskazała reprezentanta. Wiadomo kto będzie rozmawiał z Dudą

Cezary Tomczyk przekazał, że na rozmowy do Pałacu Prezydenckiego we wtorek najprawdopodobniej pójdzie Donald Tusk. - Prezydent Andrzej Duda na pewno powinien być rozsądny. To kwestia odpowiedzialności za kraj. Naród w tej sprawie zadecydował. Prezydent Duda stoi na czele narodu jako najwyższy reprezentant. To od kogo my możemy oczekiwać spełnienia tego konstytucyjnego obowiązku, jakim jest wyłonienie rządu, który ma zaplecze parlamentarne i większość w Sejmie. Sprawa jest jasna - powiedział.