Pląsy kontrterrorystów na Dzień Dziecka. Wideo hitem sieci

Prezent na Dzień Dziecka od kontrterrorystów

- Sam taniec to była spontaniczna akcja. Funkcjonariusze nie przygotowywali się do tego występu. Przyjechali do szpitala, by sprawić trochę frajdy przebywającym w nim dzieciom, które z powodu pandemii koronawirusa nie mogą uczestniczyć w festynach z okazji ich święta - powiedział w rozmowie z portalem onet.pl rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka.