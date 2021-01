Planowali atak na meczet. Śledztwo ABW i akt oskarżenia

Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie skierował w grudniu akt oskarżenia przeciwko trzem osobom.

Dwie odpowiedzą za "przygotowania do dokonania eksplozji materiałów wybuchowych, które zagrażały życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach" - przekazał PAP w poniedziałek Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

Z kolei trzecia osoba odpowie za nielegalne posiadanie materiałów wybuchowych. Służby zabezpieczyli również cztery sztuki broni palnej, w tym samodziałowy pistolet maszynowy i amunicję oraz prekursory do produkcji narkotyków. Sprawę będzie badać Sąd Okręgowy w Warszawie .

Kulisy planowanego zamachu. Akcja ABW

- Sprawcy planowali także rozprzestrzenianie substancji trujących wobec określonych osób. Chodziło o zapobieżenie "islamizacji" Polski. Oskarżeni wyrażali skrajnie prawicowe poglądy, a jeden z nich publicznie wskazywał na konieczność eksterminacji grup wyznaniowych, nawoływał do przemocy, do popełnienia przestępstw, do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych oraz wyznaniowych - powiedział PAP rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.