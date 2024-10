"Plan zwycięstwa" Ukrainy. Zełenski przedstawi szczegóły

"Przygotowujemy się do Ramstein 12 października. Będzie to 25. spotkanie (w tym formacie), ale pierwsze na poziomie przywódców. Przedstawimy plan zwycięstwa, jasne, konkretne kroki w celu sprawiedliwego zakończenia wojny. Determinacja partnerów i wzmocnienie Ukrainy są tym, co zdoła powstrzymać rosyjską agresję" - zaznaczył prezydent w mediach społecznościowych.