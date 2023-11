Konsternacja po słowach polityka opozycji. "Nie konsultował z nami"

Sceptyczni wobec propozycji Marka Sawickiego są inni politycy tzw. paktu senackiego. - Formalnie będzie to gabinet (Morawieckiego - przyp. red.), do którego będzie można złożyć wotum nieufności, tylko po co to wszystko? Opozycja zyskałaby w tym procesie do tygodnia czasu. Ta operacja jest technicznie wykonalna, ale uważam - i mam nadzieję - że nie będzie wykonana. Ta sytuacja z punktu widzenia wyborców może budzić wątpliwości - przyznał na antenie Polskiego Radia 24 senator Koalicji Obywatelskiej, prawnik z wykształcenia, Krzysztof Kwiatkowski.