Plan Leszczyny, czyli porodówek mniej, karetek więcej [OPINIA]

Założenie to jest słuszne: w karetce powinien być ratownik medyczny, który - w razie bardzo nagłego przypadku - będzie w stanie zadbać o bezpieczeństwo kobiety i dziecka. Czas dojazdu karetki do pacjentki oraz dojazdu od domu pacjentki do szpitala zaś nie powinien być co do zasady dłuższy niż czas dojazdu do bliższego szpitala własnym środkiem transportu.