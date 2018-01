Plaga ucieczek z zakładu karnego w Berlinie

Dwóch więźniów uciekło w Nowy Rok z zakładu karnego Ploetzensee w Berlinie. To kolejna udana ucieczka z niemieckiego więzienia. Tydzień temu z tego samego zakładu zbiegło czterech przestępców. Pomimo pościgu, wciąż ich nie odnaleziono.

Jak informuje niemiecka prasa, uciekinierzy to mężczyźni w wieku 44 i 21 lat. Więźniowie uciekli w nocy z niedzieli na poniedziałek przez okno w celi, z którego wyrwali kraty - opisuje "Bild", który jako pierwszy poinformował o zdarzeniu.

Więźniowie odbywali karę w systemie otwartym - za dnia przebywali na wolności, a do celi wracali tylko na noc. Jeden z uciekinierów sam dobrowolnie zrezygnował z ucieczki i wrócił do więzienia. Obaj uciekinierzy mieli do odbycia niewielkie wyroki. Jeden z nich miał wyjść na wolność za miesiąc, drugi za dwa.