Plaga egipska uderzył w USA. Po raz pierwszy od 1803 r.

Mowa o tzw. cykadach okresowych, które - w przeciwieństwie do cykad jednorocznych - spędzają w ziemi od 13 do 17 lat, po czym na krótki czas wychodzą na powierzchnię. Zazwyczaj jednak owady z różnych lęgów nie wykluwają się jednocześnie na tym samym obszarze. Tym razem ma być inaczej.

Specjaliści uczulają Amerykanów, by zadbali o ochronę słuchu przed hałasem. Generalnie cykady to jedne z najgłośniejszych owadów na świecie. Siła brzmienia grupy tych, które spędzają w ziemi najdłużej lat, wynosi średnio 110 db. - To jakby przyłożyć głowę do odrzutowca - porównuje John Cooley, ekspert z Uniwersytetu w Connecticut.