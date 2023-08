Biblijna plaga w Splicie. Chorwaci proszą o pomoc

Media społecznościowe zalewają kolejne zdjęcia olbrzymich owadów, które Chorwaci znajdują we własnych mieszkaniach czy samochodach. "Szarańcza XXL", "Katastrofa, od tygodni wszystko jest u mnie pozamykane", "Nie wchodzić do portu" - to tylko niektóre komentarze przejętych mieszkańców, którzy przestrzegają przed insektami na grupie "Kilavci" na Facebooku.