PKW udało się ustalić ostateczne wyniki w ponad połowie gmin

Ustalono wyniki wyborów burmistrzów, prezydentów i wójtów w 1765 gminach oraz miastach, w tym również do 1745 rad gmin i 17 rad powiatów. Nie rozstrzygnięto jeszcze wyników do żadnego z 16 sejmików, ani 18 rad dzielnic Warszawy.

W ponad połowie gmin ustalono finalne wyniki odnośnie ich kolejnych włodarzy. Nie znamy jednak nadal rozstrzygnięcia wyborów do sejmików wojewódzkich .

Frekwencja wynosiła 53,59 % pośród osób mających uprawnienia do głosowania. PKW poinformowała o 17 przypadkach niszczenia lub wynoszenia kart do głosowania z lokali wyborczych. Stwierdzonych zostało także 17 prób korupcji wyborczej. Wśród nich było proponowanie butelki wódki w zamian za głosowanie na danego kandydata. Oprócz tego doszło do incydentów związanych ze zrywaniem lub zaklejaniem plakatów konkretnych partii.