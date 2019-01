PIT za 2018 rok: do kiedy należy rozliczyć się z urzędem skarbowym?

PIT za 2018 rok: sprawdź do kiedy podatnicy mają się rozliczyć z urzędem skarbowym. Nie każdego obowiązują te same terminy.

PIT za 2018 rok: do kiedy należy rozliczyć się z urzędem skarbowym?

PIT za 2018 rok - styczeń

O złożeniu PIT za rok 2018 w pierwszej kolejności powinny pamiętać osoby, które rozliczają się z dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych w oparciu o normy szacunkowe dochodu z określonej powierzchni uprawo albo jednostki produkcji zwierzęcej. Na złożenie deklaracji PIT-6 mają czas do 21 stycznia 2019 roku. Do 31 stycznia następujące druki podatkowe wypełnić muszą:

duchowni (PIT-19A)

osoby prowadzące działalność opodatkowaną (PIT-16A)

osoby, które rozliczają się metodą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28)

Należy podkreślić, że dodatkowo płatnicy są zobowiązani do złożenia do końca kwietnia deklaracji PIT-4R. Deklaracja ta zawiera informacje dotyczące zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które płatnik pobrał i odprowadził na rzecz urzędu. Płatnicy, którzy chcą składać PIT w formie papierowej dla nie więcej niż 5 osób do 31 stycznia muszą dla nich złożyć do urzędu skarbowego.

PIT-8C, PIT-11, PIT-R

IFT-1/IFT-1R.

PIT za 2018 rok – luty

28 lutego 2019 to data, która obowiązuje płatników składających PIT- 8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R w formie elektronicznej. Do tego dnia będą też musieli przekazać wymienione dokumenty podatnikom. O złożeniu PIT za 2018 roku przed końce miesiąca musi także pamiętać Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma obowiązek wypełnienia za podatników PIT-40A. Dotyczy to emerytów i rencistów. Do 28 lutego PIT-14 muszą złożyć także banki, które prowadzą kasy mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe.

PIT za 2018 rok – kwiecień

Najwięcej osób będzie jednak musiało wypełnić swój obowiązek podatkowy do 30 kwietnia 2018. Konkretnie dotyczy to wszystkich, którzy rozliczają się na deklaracji:

PIT-36

PIT-36L

PIT-37

PIT-38

PIT-39