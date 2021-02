PIT 2020. Ulga na internet. Możesz odzyskać całkiem sporo pieniędzy

PIT 2020. Ulga na internet. Ile można odliczyć?

Od dochodu/przychodu można odliczyć wydatki za internet poniesione w roku, za który aktualnie rozliczamy podatek. Jaką kwotę możemy odliczyć? W przypadku ulgi na internet może to być nie więcej niż 760 zł w roku podatkowym. Co jednak ważne, dotyczy to jednego podatnika. W przypadku małżeństwa każda z osób może odliczyć 760 zł, czyli wspólnie nawet 1520 zł.