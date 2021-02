PIT 2020. Kiedy zwrot podatku? Ile trzeba czekać na pieniądze?

PIT 2020. Kiedy zwrot podatku?

Co roku, na przełomie zimy i wiosny, Polacy wypełniają zeznania podatkowe i rozliczają PIT za miniony rok. Ci, którzy w 2020 roku nadpłacili więcej podatku, mogą liczyć na jego zwrot. Ile to potrwa? Kiedy dostaniemy zwrot nadpłaconego podatku?

Każdy, kto rozlicza teraz PIT 2020, zastanawia się, kiedy otrzyma zwrot podatku. Niestety, nie mamy na to pytanie zbyt satysfakcjonującej odpowiedzi. Procedury związane z rozliczeniem PIT 2020 wcale nie zostały przyspieszone.

PIT 2020. Ile trzeba czekać na zwrot podatku? Kiedy zwrot podatku?

W przypadku, gdy wypełniamy klasyczne papierowe deklaracje i składamy je w Urzędzie Skarbowym, fiskus na zwrot nadpłaconego podatku ma aż 3 miesiące. Co można zrobić, by to przyspieszyć?