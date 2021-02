Media bez wyboru. Krzysztof Gawkowski: to Kaczyński bez nadzoru

W spotkaniu konsultacyjnym z ekspertami do spraw mediów wzięli udział przedstawiciele klubów poselskich Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Koalicji Polskiej oraz posłowie ugrupowania Polska 2050, którzy złożyli we wtorek w Sejmie wniosek o utworzenie nowego koła.

- To spotkanie już można nazwać historycznym i jestem przekonany, że za kilka lat te spotkania będą pokazywane jako początek czegoś naprawdę wielkiego - stwierdził szef klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk. - To, że są tu wszystkie kluby poselskie, przedstawiciele kół i najważniejsze osoby po stronie opozycji, pokazuje, że zagrożona jest dzisiaj wolność, wolność słowa i wolność mediów - dodał.

Władysław Kosiniak-Kamysz: stoimy po dobrej stronie mocy

- Chciałbym, żeby to spotkanie miało te dwa aspekty w sobie. Po pierwsze, jasna deklaracja nas wszystkich, że stoimy po dobrej stronie mocy, po stronie prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna - mówił lider PSL. - My stoimy po tej stronie, ugrupowań racjonalnych, a tam stoi Polska radykalna. Tu jest Polska racjonalna, tam jest Polska radykalna. I nie możemy dopuścić do tego, żeby Polska radykalna, która chce zniszczyć tak naprawdę swobodę wypowiedzi, rzetelną informację i prawo do prawdy, a bez prawa do prawdy nie ma później rzetelnych, uczciwych i dobrych wyborów, nie ma dobrych decyzji - ocenił Kosiniak-Kamysz.