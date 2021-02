PIT 2020 gotowy. Ulga internetowa pomoże odzyskać kilkaset złotych

15 lutego w systemie podatki.gov.pl dostępny jest twój PIT za 2020 rok. Rozliczając się, pamiętaj, że możesz skorzystać z szeregu ulg. Jedną z nich jest ulga internetowa. Przypominamy, ile wynosi ulga internetowa i kto może z niej skorzystać.

Ulga internetowa to jedna z powszechniejszych ulg, z których może skorzystać podatnik. Warto jednak pamiętać, że póki co możemy z niej skorzystać jedynie dwa razy.

Dodatkowo z ulgi internetowej można skorzystać jedynie w następujących po sobie latach, czyli jeżeli skorzystasz z niej w 2021 roku, to korzystnie będzie to zrobić również w 2022, ponieważ w 2023 nie będzie to już możliwe.

PIT 2020. Komu przysługuje ulga internetowa

Z ulgi internetowej może skorzystać każdy podatnik, który w minionym roku poniósł koszty związane z korzystaniem z internetu. Odliczenie przysługuje wyłącznie osobom, które nigdy wcześniej nie korzystały z tej ulgi, lub po raz pierwszy zrobiły to w minionym roku.

Pamiętajmy, że w ramach ulgi internetowej możemy rozliczyć tylko wydatki, które są opatrzone naszym nazwiskiem lub nazwiskiem jednego ze współmałżonków. Jeżeli umowa jest podpisana na osobę trzecią - nie przysługuje ci ulga internetowa. Kosztów korzystania z internetu nie odliczysz również jeżeli korzystasz z internetu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i wliczasz go do kosztów jej prowadzenia.

PIT 2020. Ile wynosi ulga internetowa

Maksymalne odliczenie w przypadku podatnika to 760 zł. W przypadku podatników rozliczających się ze współmałżonkiem kwota ta wynosi 1520 zł.

Nawet przy odliczeniu maksymalnej kwoty nie otrzymamy "na rękę" 760, czy 1520 zł. W przypadku osoby, która opłaca 17-procentowy podatek dochodowy, kwota ta będzie znacznie skromniejsza. 760 złotych zostanie odjęte od kwoty opodatkowania. W praktyce oznacza to, że do naszej kieszeni wróci nieco ponad 100 zł.

Na więcej mogą liczyć oczywiście małżeństwa. Przy założeniu, że odliczą oni pełną kwotę, zwrot wyniesie ok. 260 zł. Jeżeli zgodnie z obowiązującym prawem skorzystają z ulgi internetowej w dwóch kolejnych latach, to do ich kieszeni wróci nawet 520 zł.

PIT 2020. Co się wlicza, a co nie do ulgi internetowej

Niestety do ulgi internetowej nie możemy wliczyć kosztów zakupu sprzętu, nawet jeżeli jest on niezbędny do korzystania z internetu. Do ulgi nie wliczymy zatem kosztów zakupu komputerów, ruterów, instalacji, czy modernizacji sieci.

Co ciekawe w ramach ulgi internetowej możemy odliczyć nie tylko koszty samego abonamentu internetowego stacjonarnego, domowego, czy w mieszkaniu. Wliczyć można tu również pakiety internetowe w naszych telefonach, startery, karty do bezprzewodowych modemów, a nawet paragony z kafejek internetowych. Warto jednak pamiętać, że łączna kwota odliczenia nie może przekroczyć 760 zł w przypadku jednej osoby i 1520 zł dla osób rozliczających się ze współmałżonkiem.

Warto również pamiętać, że aby odliczyć ulgę internetową, należy posiadać dokument potwierdzający poniesione wydatki. Taki dokument musi uwzględniać: nasze dane, dane usługodawcy, czyli firmy, z której oferty korzystamy, rodzaj zakupionej usługi oraz kwotę do zapłaty. Uważać powinny osoby korzystające z pakietów telewizyjno-internetowych. Tacy podatnicy, żeby móc odliczyć ulgę internetową, na fakturze muszą posiadać wyszczególnienie, jaka część abonamentu to opłata za internet, a jaka za telewizję. W przypadku braku takiego rozbicia nie będą mogli skorzystać z ulgi internetowej.

