PIT 2019 do 1 czerwca. To ostatnia chwila na rozliczenie. Jak się rozliczyć za pomocą Twój e-PIT 2019?

PIT 2019. Do kiedy złożyć PIT?

W tym roku przedłużono termin, w którym należy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Z reguły PIT za rok poprzedni należy złożyć do końca kwietnia. Jednak ze względu na pandemię koronawirusa i sytuację epidemiczną w Polsce, postanowiono przedłużyć termin rozliczenia. Ten upływa 1 czerwca .

Dla większości z nas nie ma to wielkiego znaczenia. Spora część Polaków już się rozliczyła, a nawet jeśli nie, to zrobili to za nas urzędnicy skarbówki. Wszystko za sprawą usługi "Twój e-PIT", która funkcjonuje już od ubiegłego roku. Ułatwia ona życie wielu Polakom, którzy obawiają się tego, czy poprawnie wypełnią zeznanie podatkowe i złożą swój PIT.