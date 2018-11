PiS zawiesiło go w prawach członka. Teraz zostanie ich wicemarszałkiem

Komitet Polityczny PiS ogłosił swoje rekomendacje na marszałków i członków zarządów województw. Nie brakuje niespodzianek. Jeden z kandydatów na wicemarszałka to działacz zawieszony dyscyplinarnie miesiąc temu za "działanie na szkodę partii" Bartłomiej Dorywalski.

Jak to możliwe, że partia zawiesza działacza, a miesiąc później chce, by współkierował województwem zamieszkiwanym przez ponad 1 mln osób? Z tym pytanie zwróciliśmy się do Biura Zarządu Okręgowego PiS w Kielcach i koordynatora ds. struktur partii. W obu miejscach odesłano nas do regionalnego sekretarza Andrzeja Prusia, a ten nie odpowiedział na nasze próby kontaktu.