PiS zaostrzy prawo aborcyjne? Marek Suski: Ja tego projektu popierać nie będę

Dożywocie za aborcję? Suski komentuje nowy projekt

Suskiego zapytano także o projekt Fundacji Pro-Prawo do Życia, który pod koniec października trafił do Sejmu. Gdyby prawo weszło w życie, za umyślne przerwanie ciąży groziłaby nawet kara dożywocia. - Ja osobiście nie będę tego popierał. W sprawach dotyczących sumienia u nas nie ma dyscypliny, ale nie sądzę, żeby większość posłów PiS głosowało w Sejmie za tymi zmianami - wyjaśnił, podkreślając, że "nie sądzi, by PiS do tego zmierzał".