PiS z nową akcją "Obroń swoje prawo". Beata Szydło i Mateusz Morawiecki ruszą kampanijnymi autobusami w Polskę

PiS na ostatnim odcinku kampanii stawia na mobilizację. Liderzy partii rządzącej ruszają w Polskę kampanijnymi autobusami z nowym przesłaniem dla wyborców.

– To wybory naprawdę bardzo wielkiej wagi. To początek wielkiego cyklu wyborczego. W ciągu roku będziemy decydować o losie naszej ojczyzny, Polski, Polaków. Będziemy decydować o tym, w którą stronę pójdziemy. Będziemy decydować, czy obronimy się przed pewnymi zagrożeniami, bardzo poważnymi – stwierdził prezes PiS na konwencji wyborczej.

– Musimy bronić naszego prawa do wychowywania własnych dzieci. Żeby nie wprowadzano tych programów wychowawczych, które będą degenerować, żeby istniało w dalszym ciągu prawo do tego, by istniała normalna rodzina. Tzn. rodzina związana z mężczyzny i kobiety, małżeństwa, normalnego małżeństwa, z dzieci. To też jest dzisiaj zagrożone – przekonywał prezes.