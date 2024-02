PiS z kontrolą w resorcie rolnictwa. Zdecydowane słowa Błaszczaka

Poseł Jabłoński nie wykluczył, że politycy PiS będą zwracać się z zapytaniami w tej sprawie również do resortu spraw zagranicznych. Podkreślił, że "całokształt naszych relacji z Ukrainą od wielu lat powinien być oparty przede wszystkim o to, że realizujemy swój interes we wzajemnym poszanowaniu z drugą stroną". Dodał również, że Polska wspiera Ukrainę w odpieraniu rosyjskiej agresji.