PiS znowu będzie rządzić? Znamy wyniki sondażu

Prawo i Sprawiedliwość wygrało wprawdzie wybory do Sejmu zdobywając 35,38 proc. głosów, ale okazało się to za mało na ponowne stworzenie rządu. W nowym Sejmie PiS ma 194 mandaty, co nie daje większości co najmniej 231 posłów. KO zdobyła 157 mandatów, Trzecia Droga - 65, Nowa Lewica - 26, a Konfederacja - 18.