PiS wprowadzi „bykowe”? Kontrowersyjna wypowiedź polityka

Według polityka Prawa i Sprawiedliwości, Artura Sobonia, kawalerzy i singielki powinni płacić bykowe. „Skłoniłoby ich to do założenia rodziny"- powiedział w rozmowie z Fakt24.pl.

Mieszkanie Plus a bykowe

Polityk poinformował, że w ramach programu „Mieszkanie Plus” powstało już 7 tys. mieszkań. Docelowo ma powstać ich 177 tys., a państwo na ten cel do końca 2025 r. przeznaczy ponad 6 mld zł. Zapytany o to, kto może liczyć na dopłatę do czynszu w ramach programu, zakwestionował ewentualną pomoc dla kawalerów i singielek.

– Prywatnie uważam, że takie osoby powinny płacić „bykowe”, bo to by skłoniło ich do założenia rodziny. Mówię pół żartem, pół serio, bo chciałbym, by Mieszkanie Plus było przede wszystkim programem dla rodzin – powiedział Soboń. – W ustawie jednak ujęliśmy to w taki sposób, że dopłaty wypłacane będą nie tylko rodzinom w klasycznym tego słowa znaczeniu. Są różne życiowe sytuacje – dodał, w rozmowie z Fakt24.pl.

Bykowe- co to takiego?