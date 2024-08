PiS straci subwencję? Sasin zdradza plan "B"

Sasin uderza w Szydło

Sasin skomentował także wpis Beaty Szydło. Była premier napisała: "To nie może być prawda, ktoś musiał stracić kontakt z rzeczywistością, by zdymisjonować Michała Drewnickiego". - Emocje w polityce nigdy nie są dobre. Wpis Beaty Szydło był wpisem emocjonalnym, co do tego nie mam wątpliwości - mówił w programie.