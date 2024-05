PiS składa projekt uchwały ws. obrony żołnierzy na granicy. "To forma przeprosin"

- Skoro doszło do cudownego nawrócenia, to jest to najlepsza okazja, by powiedzieć: sprawdzam polskiemu Sejmowi oraz większości parlamentarnej i podjąć uchwałę, która raz na zawsze przetnie spór o to, czy służba, którą żołnierze, strażnicy graniczni i policjanci pełnią na naszej granicy, zasługuje na szacunek społeczny - powiedział.