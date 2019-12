PiS skarży do TK przepisy dot. jawności list poparcia kandydatów do KRS

Grupa posłów PiS złożyła w Trybunale Konstytucyjnym wniosek o zbadanie konstytucyjności przepisów dotyczących ujawniania zgłoszeń kandydatów do KRS i ograniczania prawa do informacji publicznej. Podobny wniosek wcześniej umorzono.

Ich wątpliwości wzbudził przepis: "zgłoszenia kandydatów do Rady marszałek Sejmu niezwłocznie przekazuje posłom i podaje do publicznej wiadomości, z wyłączeniem załączników", który można interpretować tak, by ujawnić "wykaz sędziów popierających zgłoszenie kandydata na członka KRS". Politycy PiS twierdzą, że to stoi w sprzeczności z zasadami "ochrony zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, ochrony prawa do prywatności i ochrony autonomii informacyjnej jednostki".