Incydent na konferencji Donalda Tuska. "Załatwiłeś?!"

Donald Tusk jest dzisiaj w Radomiu, gdzie podczas konferencji prasowej mówił o "900-proc. podwyżkach cen za prąd". - To przechodzi ludzkie pojęcie - podkreślał. Szef PO odniósł się także do orędzia Władimira Putina oraz wideo, jakie PiS opublikował na jego temat we wtorek. Na sam koniec doszło do incydentu. Głos zabrał mężczyzna, który przysłuchiwał się słowom lidera PO.