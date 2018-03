PiS prowadzi kampanię wyborczą w szkole? Miasto żąda wyjaśnień

We wtorek w VI LO w Poznaniu odbyła się debata jednego z kandydatów PiS na prezydenta Poznania. - Jestem oburzony tym spotkaniem - mówi Mariusz Wiśniewski, wiceprezydent Poznania.

Zastępca prezydenta ds. oświaty poprosił o wyjaśnienie sprawy. Z decyzji szkoły tłumaczył się jej szef Karol Seifert. - Wciąganie szkoły do polityki z naszej perspektywy nie jest korzystne. Zabrakło przedstawienia różnych punktów widzenia - wyjaśnia Wiesław Banaś, zastępca dyrektora Wydziału Oświaty.

