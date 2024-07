PiS krytycznie o komisji. "Zasłona dymna" dla Tuska

"Wielka porażka Tuska"

Zdaniem Michała Wójcika, raport sporządzony przez posłów PiS "jest raportem prawdziwym". - Można uznać, że wszystkie komisje śledcze, ale w szczególności właśnie ta do spraw wyborów korespondencyjnych, to wielka porażka Donalda Tuska. Te komisje zostały stworzone po to, żeby nas grillować przez wiele miesięcy, a wpadli tak naprawdę w pułapkę - ocenił Wójcik.