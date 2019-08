Piotr Woźniak-Starak nie zostanie pochowany na terenie rodzinnej posiadłości Fuleda na Mazurach. Dyrektor olsztyńskiego sanepidu mówi Wirtualnej Polsce, że w mediach pojawiła się nieprawdziwa informacja. - Rozmawiałem z rodziną pana Piotra. Nie występowali o taką zgodę - mówi nam Janusz Dzisko.

W czwartek o godz. 19:00 w podwarszawskim Konstancinie-Jeziornej zostanie odprawiona msza w intencji Piotra Woźniaka-Staraka. Następnie urna z prochami producenta filmowego zostanie przetransportowana na Mazury, do rodzinnej posiadłości miliarderów. Tam ma się odbyć pożegnanie.

Jednak wbrew wcześniejszym doniesieniom mediów, urna z prochami Piotra Woźniaka-Staraka nie zostanie złożona na terenie rodzinnej posiadłości Fuleda. – To nieprawda. Rodzina nie występowała do nas o taką zgodę. Rozmawiałem z pełnomocnikiem rodziny pana Piotra i wiem, że nigdzie nie występowali o takie pozwolenie. Jedynie miejsce, gdzie w Polsce można pochować osobę zmarłą, to cmentarz. Tak mówią przepisy – mówi nam Janusz Dzisko, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.