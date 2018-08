Piotr Walentynowicz narzeka na partię. "W PiS mają się dobrze tylko lizusy"

Piotr Walentynowicz jest radnym PiS w Gdańsku, ale coraz dalej mu do partii rządzącej. Jak twierdzi, wszystko przez "chory układ na prawicy". Właśnie przygotowuje się do odejścia ze spółki Skarbu Państwa.



Powodem oddalania się od partii jest przewodniczący pomorskiego PiS, Janusz Śniadek. W połowie lipca mówił "Gazecie Wyborczej", że musiał wyjechać do pracy do Warszawy, choć w Gdańsku "znalazła się praca dla wszystkich", tylko nie dla niego. Przypomnijmy, że według oświadczenia majątkowego za 2017 r. Piotr Walentynowicz zarobił w spółce Skarbu Państwa 82,4 tys. zł, a do tego dochodzi jeszcze pensja gdańskiego radnego.

- Chodzi o chory układ na prawicy, który stworzył Janusz Śniadek. Jego lizusy mają wszystko, ludzie z odrębnym zdaniem lądują jak ja – wyjaśnia w rozmowie z "Super Expressem". I dodaje, że "to nie było żadne żalenie się ani skarga". - Nie znam sytuacji, nie wiem, co ma do mnie Piotr Walentynowicz. Muszę z nim porozmawiać – ucina temat wywołany do odpowiedzi Janusz Śniadek.