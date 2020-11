Piotr Strojnowski nie żyje. Autor legendarnego przeboju

"Zmarł Piotr Strojnowski. Autor słów do przepięknego utworu »Ogrodu serce« zespołu Daab. Słowa napisał na świnoujskiej Famie jako wiersz, list do dziewczyny, Justyny, w której się zakochał. Jednak nie miał odwagi go jej wtedy dać. Po roku, gdy koledzy z zespołu potrzebowali tekstu do melodii, przekazał im tekst..." - można przeczytać we wpisie polityka.