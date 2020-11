Eurowizja Junior 2020. Można już głosować online

Eurowizja Junior 2020 odbędzie się już w najbliższą niedzielę w Warszawie. Polskę reprezentować będzie 10-letnia Alicja Tracz. Tegoroczna edycja będzie wyjątkową. Reprezentanci poszczególnych krajów nie przyjadą do Polski, a wystąpią na swoich scenach regionalnych. Wyjątkiem są uczestnicy z Malty, Serbii, Ukrainy i Polski, którzy nagrali swoje występy na warszawskiej scenie.

Eurowizja Junior 2020. Będą dwa głosowania

Eurowizja Junior 2020. Można oddawać głosy na reprezentantkę Polski

Głosy na swojego faworyta można oddawać w obu głosowaniach albo tylko w jednym. W każdej fazie głosowania online trzeba oddać punkty na trzy piosenki. Wśród nich może być propozycja z Polski. Oznacza to, że możemy głosować na Alicję Tracz, która wystąpi na scenie z piosenką "I'll Be Standing". Głosować można z każdego miejsca na ziemi, wystarczy mieć tylko dostęp do Internetu. Głosowanie online jest darmowe.