Piotr Skwieciński z "Sieci" do dyplomacji. Rosyjska propaganda powitała nowego "rusofoba"

Były publicysta "Sieci" Piotr Skwieciński został dyrektorem Instytutu Polskiego w Moskwie. Jeszcze przed przyjazdem do Rosji "przywitała" go rosyjska telewizja państwowa Rossija 24, poświęcając mu długi materiał i nazywając "szczerym rusofobem".

Zanim jednak to zrobił, o jego przeprowadzce do Moskwy poinformowała państwowowa telewizja "Rossija-24", która poświęciła jego osobie cały czterominutowy materiał, przedstawiając go jako zawziętego rusofoba, a jego misję na placówce kulturalnej jako czysto polityczną.