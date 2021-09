Piotr Müller gościem programu "Tłit"

Co dziś w programie? "O, Matko! Co za horror! Ale Panowie Biało-czerwoni, szacunek za grę z charakterem do ostatniej sekundy. Szacunek wielki. Brawo! Dziękujemy! Uff... gramy dalej o awans!" - napisał prezydent Andrzej Duda po zremisowanym meczu z Anglikami w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw świata.