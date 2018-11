Piotr Misiło został wykluczony z Nowoczesnej. "SMS-em"

Władze Nowoczesnej podjęły decyzję o wykluczeniu z ugrupowania Piotra Misiło. Wcześniej poseł stwierdził, że został wyrzucony z partii "SMS-em".

- Nie tak wyobrażałem sobie dyskusję wewnątrz partii. Tak naprawdę zostałem wyrzucony SMS-em. Nowoczesna to jest partia, którą kocham. Miałem przyjemność ją tworzyć z Ryszardem Petru. Ale będę namawiał koleżanki i kolegów, by dążyć do działania w KO - powiedział w piątek rano Piotr Misiło w programie "Tłit".