Piotr D. zatrzymany za szpiegostwo dla Chin. Brejza: "Kariera przyspieszyła za rządów PiS"

Zatrzymany przez ABW Piotr D., który miał szpiegować dla chińskich służb specjalnych, pełnił ważne stanowiska kierownicze za rządów PiS i PO. Pracował m.in. w Departamencie Infrastruktury Teleinformatycznej w MSWiA w pierwszym rządzie PiS. - To wtedy jego kariera przyspieszyła - mówi WP poseł PO Krzysztof Brejza.

ABW twierdzi, że zatrzymany Polak szpiegował dla chińskich specsłużb. D. to były oficer ABW, pracownik Orange i Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Ale ma za sobą także interesującą karierę polityczną.

Brejza: służby są w letargu

- Jaki sukces? - pyta retorycznie poseł. - ABW jest w trybie hibernacji i letargu. Przypominam sobie cykliczne zatrzymania rosyjskich szpiegów za naszych rządów, czy to przez kontrwywiad wojskowy, czy cywilny. A kiedy PiS ostatnio złapało jakiegoś szpiega? Złapali Mateusza Piskorskiego, a sprawa leży. Siedzi w areszcie i nic się nie dzieje - mówi polityk PO.

- Pracował za rządów obu partii, ale wiem nieoficjalnie, że bliżej mu było do opcji pisowskiej - twierdzi Brejza. O D. mówi jako o "agencie wpływu".

- Ale nie ma dziś komisji ds. służb, ona nie działa. To jest organ zamrożony. Nie ma żadnej kontroli. Zbierają się, klepią budżety, to wszystko. Nie ma tam wnikliwej pracy analitycznej. Ta komisja nie pracuje z taką dynamiką, jak przez ostatnie 20 lat - przekonuje Brejza.

Tajemnicze odejście

W 2011 r. Piotr D., wówczas wiceszef departamentu bezpieczeństwa teleinformatycznego i doradca szefa ABW, został odwołany ze stanowiska w tajemniczych okolicznościach. Media pisały, że mogło mieć to związek z korupcją przy przetargach informatycznych w MSWiA.

Departament ten badał i wydawał certyfikaty urządzeń służących do przetwarzania wszelkiego rodzaju informacji niejawnych, głównie w organach administracji rządowej. Komputer czy drukarka nieposiadająca certyfikatu DBTI nie mogła zostać użyta do tworzenia dokumentów tajnych. Pracownicy departamentu tworzyli również algorytmy kryptograficzne (szyfry) wykorzystywane do przetwarzania najbardziej poufnych informacji.