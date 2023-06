Pilne zadanie dla Kremla. Jest konkretny plan

- Nie jest jasne, kto jest odpowiedzialny za co. Wszyscy myśleli, że to Putin stoi za Prigożynem. Prezydencka administracja nic nie zrobiła, FSB odwróciło wzrok. Wszyscy myśleli, że ktoś go (Prigożyna) kontroluje, ale że to nie oni. W efekcie okazało się, że nikt go nie kontroluje. W momencie kryzysu mieliśmy paraliż - mówi The Moscow Times Oleg Ignatow, analityk z International Crisis Group.