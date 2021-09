Piknik Radia Maryja. Bp Śmigiel: "Miłość cielesna w małżeństwie jak modlitwa"

- W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy fragment Listu św. Pawła do Kolosan. Tekst ten powstał w odpowiedzi na niepokoje, które we wspólnocie chrześcijańskiej wzbudziły nauki niektórych nauczycieli, którzy przybyli z zewnątrz. Pod ich wpływem niektórzy chrześcijanie zaczęli wybierać z nauki Chrystusa tylko niektóre elementy i zasady, które wydawały się im atrakcyjne, potrzebne lub modne. Pojawiło się to, co współcześnie nazywamy selektywizmem prawd wiary i zasad życia. (…) Odwołując się do współczesnych obrazów, można stwierdzić, że niektórzy chrześcijanie, tego pierwszego Kościoła, młodego Kościoła, zaczęli traktować ten Kościół jak hipermarket, z którego wybieramy to, co nam się podoba albo mamy akurat na to ochotę - cytuje słowa biskupa portal radiomaryja.pl.