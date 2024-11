Pijany uciekał przed policją. Z 11‑letnią córką w aucie

- Sposób jazdy kierowcy wskazywał na to, że mógł być on nietrzeźwy. Policjanci postanowili zatrzymać pojazd do kontroli drogowej. Kierowca jednak na widok radiowozu gwałtownie zmienił pas ruchu i zaczął uciekać. Mundurowi ruszyli za nim w pościg - informuje st. asp. Aleksandra Pieprzycka z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Wałbrzyszanin trafił do policyjnego aresztu. Dzisiaj zostaną mu postawione zarzuty. Odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości, niezatrzymanie się do kontroli drogowej, narażenie na niebezpieczeństwo 11-latki, brak uprawnień do kierowania pojazdami oraz spowodowanie kolizji, za co grozić mu może nawet do 5 lat pozbawienia wolności.